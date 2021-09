What would you do for love ?

Egérie Dior depuis plus de 10 ans, Natalie Portman incarne le parfum Miss Dior dans une nouvelle campagne fleurie et rafraîchissante à l’instar de la fragrance. Le film célèbre une nouvelle fois une réveil à la beauté du monde qui nous entoure et de l’amour.

Pour ce film, la maison Dior fait une encore appel à la voix mythique de l’icône féminine du rock des années 70.

La musique de la pub Miss Dior The New Fragrance 2021 est à découvrir avec la vidéo qui suit.

Pub Miss Dior The New Fragrance 2021

Musique Miss Dior The New Fragrance 2021

