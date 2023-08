C'est payer, parfumer, embaumer.

Dior adore et célèbre la mélodie envoûtante de ces icônes féminines d’antan. Chaque fragrance est un hommage à ce passé élégant et prestigieux qui a forgé le succès de la maison et qui continue de rayonner aujourd’hui.

La musique de la pub Dior 2023 : Automne-Hiver est une reprise de la mélodie légendaire Non, Je ne regrette rien, d’Édith Piaf.

La pub Dior 2023 : Automne-Hiver

