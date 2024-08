Vous aussi, vous vivez la route ?

Conduire est une activité que peu apprécient, mais beaucoup la pratiquent. Et pour cause : il est parfois difficile de se rendre partout en transport en commun, et la voiture devient alors un moyen de transport privilégié. Pour les grands et les petits conducteurs, il existe aussi Coyote, histoire de ne jamais être totalement seul.

La musique de la pub Coyote 2024 – Faire la route ensemble est… un mystère. Mais, jolie coïncidence, elle ressemble à la musique de la série La Chronique des Bridgerton de Netlifx.

La pub Coyote 2024 – Faire la route ensemble