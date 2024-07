It's Magic When the World Comes Together.

Les JO sont proches, et pour l’occasion, beaucoup de marques y vont de leurs campagnes. Après tout, pas question de laisser échapper cette occasion de gagner en renommée mondiale. Et pour Coca-Cola, c’est aussi l’occasion de répandre une bonne dose de bons sentiments et continuer à véhiculer son image positive.

La musique de la pub Coca-Cola x Paris 2024 est une adaptation de Rule The World de Michael Kiwanuka.

