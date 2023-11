Allez, tu peux le faire, moi !

Le développement durable et le tri des déchets sont des sujets de fond en France depuis des années, et les efforts de la population – c’’est à dire, chacun d’entre nous – sont remarquables. La preuve, ils ont été remarqués, et les Français trient plus d’année en année. Ce qui est une bonne raison de se réjouir, mais pas de relâcher nos efforts, comme le dit très justement Citeo dans cette campagne réalisée par Belle !

La musique de la pub Citeo 2023 – On ne lâche rien est Jump, de Van Halen.

