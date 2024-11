Encore et encore.

Fini, les emballages en dur qu’on n’utilise qu’une seule fois. Non, pour Citeo, la monde est maintenant au réutilisable, et ce même quand on passe par la livraison : il suffit de les rendre à la prochaine pour leur redonner une nouvelle vie. Économique, écologique et éthique ; qu’y a-t-il à perdre ?

La musique de la pub Citeo – emballages réutilisables est Don’t Stop me Now, de Queen.

La pub Citeo – emballages réemployables

La musique de la pub Citeo – emballages réutilisables