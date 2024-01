Les quatre filles du Docteur March… revisitées.

Quatre filles, quatre parfums. Quatre personnalités et quatre couleurs pour les représenter. Ou bien juste vous, avec vos quatre parfums Chanel – rien ne nous empêche de rêver – et vos différentes envies. Romantique et douce ; mystérieuse et audacieuse ; optimiste et ingénue ou encore pétillante, chacune de vos humeurs aura son parfum avec cette gamme par Chanel. Jean-Pierre Jeunet, réalisateur historique du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain ou encore de Un Long Dimanche de fiançailles, a choisi de donner à ce film un cadre de fête foraine, dans le but de parler à la tendance Y2K, amatrice des années 2000.

La musique de la pub Chanel – Chance 2024 semble être une création originale, faite spécifiquement pour cette publicité.

La pub Chanel – Chance 2024