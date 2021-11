Celebration of Love.

À l’approche des fêtes, Cartier fait briller la joaillerie et convoque « les amis de la Maison » dans un casting 5 étoiles : Willow Smith, le chanteur Jackson Wang (du groupe GOT7), Lilly Collins, Ella Balinska, Mariacarla Boscono, Monica Bellucci, Khatia Buniatishvili, Golshifteh Farahani, Mélanie Laurent, Troye Sivan, Annabelle Wallis et Maisie Williams.

Réalisé entre Paris, Los Angeles et Shanghaï, par la photographe et réalisatrice Charlotte Wales, ce film offre une célébration de l’amour sur un titre iconique des années 70. Avec comme une envie de danser et chanter parée de mille feux…

La musique de la pub Cartier 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Cartier 2021

Musique de la pub Cartier 2021

