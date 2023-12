Pour Noël, Cartier crée un élégant jeu à la Flappy Bird

Le casual gaming chic.

Les jeux vidéo, souvent décriés dans les médias, sont pourtant au cœur de notre culture depuis plus longtemps que ce à quoi on s’attendrait : le premier jeu vidéo au monde n’est pas Pong ou encore Tetris, comme on pourrait s’y attendre, puisqu’il s’agit de Bertie the Brain, créé en 1950. De même, contrairement à ce qu’on pourrait croire, les premiers jeux vidéo inventés étaient en fait rarement réservés aux enfants : au contraire, nombre d’entre eux visaient les adultes.

De nos jours, les jeux vidéo gagnent du terrain et de plus en plus d’adultes et de jeunes adultes se lancent dans la pratique vidéoludique, du casual gaming mobile jusqu’à l’e-sport. Et là où va la cible va la marque : un adage qui a donné naissance à la collaboration de Lacoste avec Minecraft ou encore celle de Wendy’s avec Fortnite.

Et le monde du luxe n’est pas du genre à rester en reste quant à ce type d’opportunités. Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga ou encore Yves Saint-Laurent : chacune de ces marques est, à sa manière, déjà impliquée dans la scène du gaming et de l’e-sport. Et cette fois, c’est au tour de Cartier de démarrer une partie. Cependant, à la différence de beaucoup de ses confrères, la marque a opté pour la création d’un jeu vidéo poétique disponible sur son site web dans une ode au voyage, le thème de sa dernière collection.

Un jeu qui, dans sa forme, semble être un clin d’œil raffiné au Flappy Bird que nous connaissons tous. Alors, ça passe ou ça casse ? À vous de faire preuve d’habilité sur le site de Cartier.