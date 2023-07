Musique de la pub Auchan 2023 : arrêter de compter

Oust les matheux, on ne veut rien savoir.

Dans leur nouvelle pub, Auchan et Orès nous régalent en faisant fi de l’inflation pour continuer à nous proposer des essentiels (et des moins essentiels) à petit prix. Finir les courses sans aucun reste, très peu pour nous ! Tout comme cet (arrière) grand-père qui ne veut pas de ce deuxième chiffre sur son gâteau et préfère avoir 9 ans, on ne veut pas de ce deuxième ou troisième chiffre sur le ticket de caisse.

Quant à la musique concernée par cette campagne… Eh bien honnêtement, on la cherche encore. Celle-ci sonne comme un remake de Mister Sandman écrite par Pat Ballard et chantée pour la première fois par Vaughn Monroe et son orchestre en mai 1954, puis rendue populaire par The Chordettes dans la même année. Après la pub “Avec plaisir”, qui utilisait le même morceau également remixé, il faut croire qu’Auchan a trouvé son hymne ! Et cette fois, c’est le cas en version été, avec des paroles visiblement en italien ou espagnol.

La pub Auchan 2023 : ça a du bon d’arrêter de compter

La première version de la musique “Mr Sandman” par Vaughn Monroe

La version de la musique “Mr Sandman” par The chordettes

La version plus moderne de la musique “Mr Sandman” par SYML