Chaque sourire raconte une histoire.

Amazon Prime Video a voulu nous donner le sourire avec une hyène dans son tout premier film de Noël, An Unlikely Friendship. Le film dépeint l’amitié d’un gardien de zoo (grincheux) et d’une hyène, partageant tous les deux le même amour pour le divertissement et les comédies. Ensemble, ils enchaînent les fous rires à longueur de journée, où qu’ils soient. Un spot qui décèle la magie de Noël à travers une créature touchante, tout en rappelant que les films, séries et autres divertissements nous rassemblent.

La musique de la pub Amazon Prime Video : Noël 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Amazon Prime Video : Noël 2021

Musique de la pub Amazon Prime Video : Noël 2021

