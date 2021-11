Et tout devient possible.

Il était une fois une princesse aux cheveux longs, très longs, qui s’est faite livrer une échelle avec Prime, le service de livraison rapide d’Amazon. C’est dans une campagne décalée et relativement engagée qu’Amazon Prime met en scène une Raiponce des temps modernes, indépendante et qui n’a même plus besoin d’un prince.

La musique de la pub Amazon Prime 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Amazon Prime 2021

Musique de la pub Amazon 2021

