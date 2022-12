Un flocon de bonne humeur.

Un père et son fils, main dans la main. Amazon sait nous prendre par les sentiments dans son dernier spot. Alors vous aussi faites comme eux, offrez de la joie autour de vous.

La musique de la pub Amazon Noël 2022 est « You Hold Me Up » de The Bones of J.R. Jones.

La pub Amazon Noël 2022

La musique de la pub Amazon Noël 2022