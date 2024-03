Musique de la pub Adidas 2024 : You Got This

Vous le pouvez.

Vous est-il déjà arrivé de vous intéresser à un sport, pour vous dire finalement après plus ample recherche que vous étiez incapable de le pratiquer ? Ou de regarder un athlète jouer, et de vous dire que dans une autre vie, cela aurait pu être vous ? Adidas est là pour vous rappeler à l’ordre dans cette dernière campagne : vous en êtes capables. Croyez en vous, et accomplissez ce qui vous rendra fier. La seule barrière entre vous et vos objectifs, c’est vous-même.

La musique de la pub You Got This – Adidas 2024 est Under Pressure, de Queen.

La pub You Got This – Adidas 2024

La musique de la pub You Got This – Adidas 2024