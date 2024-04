La passion, une motivation.

Dans certains métiers, la passion est une réelle nécessité. C’est le cas par exemple de ceux proposés par Accor, mais pas de crainte à avoir ! L’entreprise propose des emplois dans plus de 45 marques, alors nul doute que vous saurez trouver celle qui vous correspond. Si vous ne comptez pas changer d’emploi de sitôt, vous pourrez au moins profiter de la passion des employés du groupe lors de votre prochaine visite.

La musique de la pub Accor 2024 – recrutement Heartists est une version instrumentale de Who You Share It With, de Layup.

La pub Accor 2024 – recrutement Heartists

La musique de la pub Accor 2024 – recrutement Heartists