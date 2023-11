Beaugrenelle s’est mis en Seine avec moonlike pour remporter le Top 5 Scan Book d’octobre

Tous en Seine, 1.

Chaque génération a ses spécificités. Que celles-ci soient une question de musique ou de style vestimentaire, elles forgent cette dernière et évoluent avec elle. Mais ces jeunes ont également des endroits dans lesquels se retrouver : les concerts de rock pour les adolescents des années 60 à 70, par exemple. Et de nos jours, l’ambition de différents lieux de rassemblement est de devenir la nouvelle “place to be” pour la GenZ.

C’est notamment le cas du centre commercial Beaugrenelle. En collaboration avec l’agence Moonlike, le lieu dévoile sa nouvelle signature : Tous en Seine, portée par quatre visuels. Cette campagne semble donner à beaucoup l’envie de retrouver leur jeunesse, à en croire les 2340 points qui lui ont été accordés… et qui lui permettent de gagner le Top 5 Scan Book d’octobre.

Le centre commercial parisien change donc de peau, et cela semble être pour plus de modernité. Après tout, rien de mieux qu’une identité attractive pour faire briller son aspect unique, et devenir la nouvelle destination lifestyle de Paris. Entre Seine et ville, ce centre commercial iconique a pour ambition de devenir un rendez-vous incontournable des amoureux de la mode, comme en témoigne l’arrivée prochaine des enseignes Lululemon, Copains ou APM Monaco.