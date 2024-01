eBay incite à la revente des cadeaux de Noël avec le Père Lëon

C’est l’anagramme de Père Noël, vous l’aviez ?

Encombrant, en double ou pas votre style, certains cadeaux de Noël finissent par être plus un embarras qu’un véritable présent. Fort de cet insight, eBay, en collaboration avec l’agence moonlike du groupe Australie.GAD, introduit une nouvelle figure emblématique : le Père Lëon. Ce personnage, une version hipster et décomplexée du traditionnel Père Noël, est conçu pour changer notre regard sur la revente de cadeaux de Noël. À travers une série de mini-films diffusés sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, et Pinterest, le Père Lëon partage des astuces pour revendre efficacement les cadeaux indésirables. Cette initiative vise à positionner eBay comme la plateforme idéale pour gérer ces cadeaux relégués aux oubliettes.

La campagne conçue par moonlike pour eBay adopte une approche multicanale, ciblant tous les points de contact de la marque. Sur les réseaux sociaux, le Père Lëon, incarné dans des tutoriels vidéo, encourage à utiliser le service de revente d’eBay, démystifiant le processus pour ceux qui hésitent encore à revendre leurs cadeaux. Sur le site eBay.fr, un travail approfondi sur l’e-merchandising permet de véhiculer des messages évolutifs jusqu’à la fin de l’opération. Cette stratégie est renforcée par un cycle de newsletters adressées aux vendeurs et acheteurs eBay, maintenant l’intérêt et l’engagement tout au long de la campagne.