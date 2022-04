Hatik et Rockstar Energy Drink nous donnent de la force

Pour tous ceux qui ont l’ambition de briller.

C’est un pas de plus vers la démocratisation du marché des boissons énergisantes : la marque Rockstar Energy Drink s’est associée au rappeur – mais aussi acteur – Hatik, pour nous transmettre énergie et positivisme. En comptabilisant plus d’un million de followers sur Instagram, 2 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et son rôle dans la série Validé, Hatik incarne parfaitement les valeurs qu’entend prôner la marque. À savoir de l’énergie positive et une détermination permettant à chacun de réaliser ses rêves.

Afin de transformer le marché des boissons énergisantes et le rendre plus inclusif, Rockstar Energy Drink se lance dans la musique avec sa nouvelle campagne « La Force ». Un positionnement inédit (et accessible à tous) qui pourrait permettre à la marque d’atteindre une part de marché de 20% d’ici 2026.

De cette collaboration – pensée aux côtés de l’agence de communication MNSTR – est né un freestyle retraçant le parcours de l’artiste afin d’interpeller et encourager celles et ceux qui veulent prendre conscience de leur pouvoir et se donner les moyens de réussir.

« Le parcours hors norme d’Hatik fait écho à l’ambition de Rockstar Energy Drink de faire bouger les lignes. Ce partenariat est une formidable illustration de notre volonté d’aller toujours plus loin, avec l’ambition de booster le marché des softs drinks, et d’ouvrir ce segment à de nouveaux consommateurs », indique Morgane Miralles, Chef de Groupe Rockstar PepsiCo France.

Dans un second temps, la marque va consacrer une web-série inédite à Hatik, le suivant tout au long de sa tournée. L’occasion de découvrir sa vie, son quotidien professionnel, mais aussi intime, et enfin les secrets derrière son travail acharné.

Pour conclure cette campagne et mettre en avant l’une de leurs valeurs communes, Rockstar Energy Drink et Hatik vont lancer en juin l’émission « La Force » sur Skyrock, animée par Hatik lui-même. L’émission – également disponible sur YouTube, présentera les futures pépites musicales, et offrira aux jeunes talents l’opportunité de croire en eux et de se mettre en valeur.