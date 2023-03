Meta lance un outil pour éradiquer les contenus pédopornographiques

Maintenant, on peut les faire retirer.

La pandémie de Covid-19 a causé l’augmentation du partage d’images d’exploitation sexuelle des enfants en ligne. Pour lutter plus efficacement contre son expansion, le National Center for Missing & Exploited Children et Meta lancent la plateforme “Take it Down”, avec laquelle vous pouvez retrouver (et supprimer) vos photos de nus publiées sur le web.

En 2021, c’est plus de 85 millions de photos et de vidéos signalées sur internet comme contenus pédopornographiques. Un chiffre qui fait froid dans le dos quand on sait que 62% des contenus pédopornographiques en ligne sont hébergés en Europe et que la France est déjà 3e dans le classement des plus grands hébergeurs de contenus pédocriminels en ligne. Une situation prise très au sérieux par Meta qui compte, selon elle, mettre un terme aux contenus pédopornographiques sur Internet en finançant, entre autres, ce nouvel outil développé par le NCMEC. Il y a 2 ans, cette organisation non lucrative avait compté à elle seule, plus de 29 millions de signalements d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne.