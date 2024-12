Jane Fonda fait son grand retour avec Meta en VR

La révolution fitness des années 80 à aujourd’hui.

Jane Fonda, icône du fitness des années 80, revient pour révolutionner l’entraînement à domicile, cette fois grâce à la réalité virtuelle. Dès le 25 décembre, Supernatural, la plateforme de fitness en VR, accueille l’actrice et activiste avec une série d’entraînements inédits. Avec des chorégraphies rythmées, des environnements immersifs et une touche rétro, Jane adapte son célèbre programme pour une nouvelle génération de sportifs, sans oublier les nostalgiques de ses cassettes VHS.

La série propose quatre expériences uniques, à commencer par Flow with Jane Fonda, un retour aux années 80 avec une ambiance fitness rétro revisitée. En duo avec Ludacris, Jane vous entraîne également dans Box with Jane Fonda & Ludacris, une séance de boxe sur des hits hip-hop des années 90 et 2000. Pour les amateurs d’entraînement collectif, Jane Fonda: Team Workout promet un moment dynamique et collaboratif, tandis que Jane Fonda conclut la session avec un étirement apaisant pour une récupération optimale.

Disponible via un abonnement à partir de 9,99 $/mois ou inclus dans le pack Meta Quest 3 et 3S Fitness à 49,99 $, cette collaboration offre une approche moderne et ludique du fitness, tout en rendant hommage à l’héritage de Jane Fonda. Avec Supernatural, elle prouve que le sport peut être accessible, fun et résolument tourné vers l’avenir.