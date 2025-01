Instagram prolonge les Reels de 1min30 à 3 min 

Une arme anti TikTok ?

Instagram frappe en plein “TikTok ban” en annonçant un changement tout sauf anodin : la durée maximale des Reels passe de 90 secondes à 3 minutes. Une évolution stratégique, dévoilée par Adam Mosseri, directeur de la plateforme, qui vise à répondre aux besoins des utilisateurs tout en rivalisant avec TikTok et YouTube.

Cette mise à jour répond à une demande croissante des créateurs de contenu, frustrés par la limite des 90 secondes, jugée insuffisante pour développer des tutoriels, des récits inspirants ou des démonstrations produits. Avec les 3 minutes désormais disponibles, Instagram offre un espace créatif plus large, idéal pour le storytelling, les marques et les créateurs de contenu éducatif. Le réseau concurrence aussi finalement TikTok et YouTube Shorts, qui proposent des vidéos de 3 minutes respectivement depuis 2021 et depuis octobre dernier.

Cette décision suit l’interdiction de TikTok aux États-Unis – une interdiction qui pourrait s’avérer temporaire, puisque le président Trump a annoncé son souhait d’arriver à un compromis avec la plateforme. Instagram pourrait avoir comme ambition de remplacer TikTok comme plateforme de création vidéo aux États-Unis, si l’interdiction venait à se concrétiser. Adam Mosseri a d’ailleurs souligné que la vidéo reste un pilier de la stratégie d’Instagram, tout en affirmant la volonté de la plateforme de rester centrée sur des contenus engageants et facilement consommables.

Outre cette mise à jour, Instagram teste également de nouvelles fonctionnalités dans la section Reels, comme un onglet dédié aux vidéos likées ou commentées par vos proches, renforçant ainsi l’interactivité et la personnalisation de l’expérience utilisateur. Une autre fonctionnalité proposée par TikTok.

Hors vidéo, l’application a également modifié la manière dont le contenu des utilisateurs s’affiche sur leur profil : de carré, les photos ou vidéos sont maintenant passées à un rectangle vertical, qui ressemble étrangement… à celui de TikTok.

Coïncidences ? C’est peu probable.