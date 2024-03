Quelle marque a remporté la Paris Fashion Week sur les réseaux sociaux ?

L'analyse de Meltwater.

Ah, la Fashion Week de Paris, le rendez-vous des couturiers et des célébrités. C’est un peu comme un défilé de mode, mélangé à une pièce de théâtre excentrique. Les mannequins ont l’air de défiler tout droit d’une autre planète pendant que les spectateurs admirent les pièces de mode, se demandant si un jour, ils oseront sortir de chez eux, habillé d’une robe en plume de paon et d’un chapeau en forme de champignon géant. La Fashion Week, ce festival de l’extravagance dans lequel même les chaussettes les plus simples pourraient prétendre être des créations de haute couture. Une satire évidemment qui cache un évènement mondial de rassemblement et de savoir-faire unique. Pour les consommateurs, cela représente bien plus qu’une simple semaine de défilé : c’est une immersion dans les tendances à venir. Pour les spécialistes du marketing, la PFW offre une opportunité en or de briller, de se démarquer et de propulser leur marque sous le feu des projecteurs.

Meltwater nous propose une enquête en immersion dans cet évènement international et les avantages que la Fashion Week peut offrir aux spécialistes du marketing. À travers une étude de cas, la solution de social media listening a analysé la PFW qui s’est déroulée du 26 février au 5 mars.

Bien que la Fashion Week soit souvent associée au luxe, elle réserve également des opportunités pour les spécialistes du marketing à la recherche de nouvelles stratégies pour connecter leurs marques avec les consommateurs. Une analyse de Meltwater a révélé que plus de 882 000 mentions en ligne de la Fashion week avaient été enregistrées, atteignant une audience potentielle de plus de 3,2 milliards de personnes et générant plus de 35,2 millions d’engagements.

Instagram s’est avéré être la plateforme la plus bénéfique pour capter l’attention des consommateurs, grâce à ses visuels et son pouvoir d’immersion permettant de vivre l’évènement à travers les yeux de leurs célébrités et influenceurs préférés. Les influenceurs permettent de connecter la marque au public et de rendre plus accessible le luxe tout en faisant la promotion du produit. Il faut tout de même d’abord comprendre leurs intérêts et leurs affinités pour identifier des partenariats stratégiques et accroître la visibilité de la marque. Meltwater conseille de mettre en avant le logo : dans un événement ou l’image et les photographies sont très importantes, c’est un terrain qu’il faut exploiter pour peut-être propulser sa marque vers une forte visibilité.

Et pour répondre à la question du titre de cet article qui vous a probablement fait venir ici, voici les marques qui ont le plus performé pendant la Paris Fashion Week :

Ainsi que le classement par plateforme :

Sans oublier les photos les plus engageantes de cette semaine :