Honda s’impose à la Paris Fashion Week avec le bikercore

De la fast fashion, littéralement.

Difficile de passer à côté de la tendance bikercore. Aujourd’hui, la veste de moto se marie aussi bien avec une paire de Balenciaga qu’avec un jean oversized. Ce lifestyle motard, synonyme de liberté, de confiance et d’empowerment (et d’opulence énergétique, mais passons), a envahi les podiums et les garde-robes des influenceurs. Les stars l’ont adopté, et sur les réseaux, tout le monde la veut.

Dans ce contexte, Honda ne s’est pas contentée de rester un constructeur de motos. La marque japonaise s’est progressivement imposée dans le milieu de la mode, avec des collaborations de plus en plus nombreuses, allant jusqu’à se positionner aux côtés des marques de luxe sur les plateformes de seconde main. Les fans s’arrachent les pièces estampillées Honda, mais connaissent-ils réellement les modèles emblématiques de la marque, ceux qui ont façonné son identité ?

Pour la dernière Fashion Week de Paris, Honda a frappé fort avec une campagne à la croisée des mondes de la mode et de la moto. La marque a déployé une série de diptyques imaginés par DDB Paris associant une moto iconique de son catalogue à une veste de biker, créant un lien visuel entre ces deux univers. Une façon subtile de rappeler que derrière le blouson tendance se cache une histoire mécanique. Vrooooooooooom.

En parallèle, Honda a pris un tournant sur les réseaux sociaux, en décidant de ne suivre que les figures de la mode et de l’influence, à l’instar de Vogue, Elle, Dazed, ou encore Kim Kardashian et Rihanna. Un geste fort, destiné à ancrer la marque dans la sphère fashion, tout en élargissant son audience. Cette campagne a non seulement boosté la fréquentation du site Honda Moto, mais a également contribué à rapprocher les passionnés de motos et les adeptes de mode.

Crédits