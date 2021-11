Ebook : le guide du ROI sur les médias sociaux

Le social media comme moteur de croissance.

Article sponsorisé par Meltwater

Avec 4,2 milliards d’utilisateurs réguliers dans le monde, les plateformes sociales représentent un levier business considérable. Les 350 000 tweets publiés chaque minute, 4 100 clics sur des publicités Instagram, 694 000 vidéos qui sont visionnées sur TikTok et 21 millions de snaps représentent des statistiques vertigineuses. Pourtant, ce sont autant d’insights stratégiques pour mieux éclairer vos prises de décision et accélérer votre croissance grâce à la communication sur les réseaux sociaux… à condition d’avoir le bon outil pour cela !

À cet égard, la solution de veille média et de social listing Meltwater dévoile ​​aujourd’hui un livre blanc produit en partenariat avec The Social Intelligence Lab qui va vous permettre d’optimiser, de développer et de gérer votre marque sur les réseaux sociaux pour, in fine, renforcer le ROI de votre communication.

Ce qui vous attend dans ce livre blanc :

– Optimisez votre expérience client digitale

– Votre croissance grâce au marketing d’influence

– Gérez votre marque à l’échelle mondiale

– Augmentez votre ROI social grâce aux insights consommateur

– Apprenez grâce à la veille concurrentielle

1. Optimisez votre expérience client digitale

Une expérience client (CX) digitale exceptionnelle est un fort facteur de différenciation et d’avantage concurrentiel pour les organisations qui réussissent à la mettre en place. En raison de son influence positive sur la fidélisation de la clientèle, l’expérience client aura une influence favorable sur les bénéfices allant de + 25 à + 95 %.

Malgré son importance, certaines organisations oublient que l’expérience client ne s’arrête pas à l’achat. Comme vous pouvez le voir dans le diagramme du parcours client ci-dessous, la fidélité et la recommandation constituent une suite logique lorsque l’expérience client est positive.

Cela conduit ensuite à de nouvelles recommandations et à des achats supplémentaires, faisant de l’expérience client un investissement particulièrement rentable. Meltwater revient dans ce guide sur la méthodologie idéale et les bons outils pour améliorer votre expérience client.

2. Votre croissance grâce au marketing d’influence

Avec une croissance de 50 % par an, le marketing d’influence représente aujourd’hui un marché de plus de 10 milliards de dollars. Grâce aux influenceurs, les marques peuvent gagner en visibilité auprès d’un public cible, mais aussi en crédibilité et en authenticité auprès de lui grâce à la recommandation de ces tiers de confiance.

Comment identifier les influenceurs pertinents ? Comment gérer des campagnes d’influence à grande échelle ? Et enfin, comment générer des ventes grâce à un programme d’influenceurs-ambassadeurs ? Réponses dans cet ebook gratuit signé Meltwater.

3. Gérez votre marque à l’échelle mondiale

Vous êtes en charge localement ou globalement d’une marque internationale ? Le social media peut se prêter totalement à une stratégie de “glocalisation” où des assets globaux se retrouvent adaptés avec pertinence et diffusés localement aux meilleurs moments.

Comment intégrer et partager des données marketing globales ? Comment se gèrent les crises social media ? Et comment collaborer au mieux entre différentes équipes marketing multilocales ? Vous saurez tout dans ce guide de Meltwater.

4. Augmentez votre ROI social grâce aux insights consommateur

Avec le numérique, la mutation régulière des habitudes de consommation est devenue la règle. Et puis, la pandémie de 2020 est arrivée, accélérant la transformation digitale de la société de façon spectaculaire. Comment suivre de près et être au fait des dernières tendances de consommation ? Les médias sociaux constituent un vivier d’insights sans fin.

Dans ce livre blanc de Meltwater vous découvrirez comment identifier et activer les tribus les plus en phase avec votre marque. Vous saurez également comment suivre votre capital de marque sur les plateformes et anticiper les tendances fortes des mois à venir.

5. Apprenez grâce à la veille concurrentielle

Monitorer ce que vos concurrents font et expriment en ligne, ainsi que la façon dont le public les perçoit, peut considérablement éclairer vos stratégies. Les professionnels du marketing et des relations publiques se servent en général de la veille concurrentielle pour effectuer des analyses comparatives, élaborer des stratégies de contenu, combler les lacunes du marché et se forger un positionnement unique et différencié. Avec le social media, il n’a jamais été aussi simple de comprendre votre paysage concurrentiel.

Pour en savoir plus :