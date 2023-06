McDonald’s et Burger King se livrent bataille par ChatGPT interposé

Qui a le plus gros ?

Le point commun entre Chat GPT et McDonald’s ? Leur burger préféré. La marque de fast-food emblématique a demandé à l’IA générative quel était le burger le plus iconique du monde, et celle-ci a choisi le fameux Big Mac, un incontournable inchangé depuis sa sortie en 1967, et présent dans tous les pays dans lesquels l’enseigne se trouve.

Nous devons cette campagne efficace à l’agence Galeria.ag, qui a travaillé en collaboration avec McDonald’s Brésil sur cette vidéo. L’agence a déjà déployé une opération outdoor pour soutenir le spot vidéo, élément principal de la campagne, qui reprendra la forme et les couleurs emblématiques du Big Mac. Phil Daijó, directeur créatif exécutif de l’agence, a dit à ce sujet :

“Nous avons cherché la manière la plus simple d’explorer l’intelligence artificielle, même dans les visuels de la campagne, afin de préserver la simplicité et d’illuminer la réponse de ChatGPT. Après tout, si même un robot pense que le Big Mac est iconique, nous ne devrions pas ignorer ce résultat”.

On en connait un à qui cette réponse ne va pas plaire – whoop(er)s , mais n’oublions pas que ChatGPT base sa réponse sur l’entièreté du web auquel il a accès, et que cela s’apparente donc à une réponse non pas du robot, mais plutôt du monde.

Taquins, nous sommes allés lui demander s’il assumait son choix. Mais il semble ne pas vouloir se faire d’ennemis… entre Big Mac et Whooper, il n’a pas voulu nous donner son favori.

En revanche, nous étions à peu près certains que BK n’allait pas trop apprécier ce tacle, et on avait raison. Quelques jours seulement après l’apparition de cette campagne dans les rues du Brésil, Burger King s’est entouré de l’agence David Sao Paulo et y est allé de sa propre question à ChatGPT : “Quel burger est le plus gros ?”, à la manière d’une discussion d’adolescents autour d’une bataille d’égo… Cette fois-ci, c’est le Whopper qui a remporté la partie.

Pour pousser le bouchon un peu plus loin, le duo a repris, presque à l’identique, l’identité visuelle choisie par McDonald’s dans sa campagne, et a placé les deux affiches côte à côte. De quoi offrir un spectacle plutôt amusant pour les passants, qui pouvaient assister au combat des deux marques en direct…

À l’image de McDonald’s, Burger King a évidemment manipulé sa présentation de la réponse de ChatGPT, de sorte à ne dire que la vérité qui l’arrange. Le burger le plus gros est loin d’être le Whopper… il n’en reste pas moins plus gros que le Big Mac. L’honneur est sauf.