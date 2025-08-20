McDonald’s et BTS lancent un Happy Meal

McDo joue la carte K-pop.

McDonald’s annonce une nouvelle collaboration avec BTS : le TinyTAN Happy Meal, disponible aux États-Unis dès le 3 septembre 2025, puis progressivement dans plus de 60 pays à travers le globe.

Cette opération marque un retour attendu après le succès du BTS Meal de 2021, un menu qui avait généré des files d’attente mondiales et contribué à une hausse notable des ventes de McDonald’s. À l’époque, la campagne avait entraîné une augmentation de fréquentation de près de 12 % dans certains marchés, confirmant la force de frappe du groupe de K-pop sur la restauration rapide.

Deux collections de jouets TinyTAN accompagneront le lancement. La première, Throwback Edition, reprend les tenues portées par les personnages lors de la collaboration de 2021. La seconde, baptisée Encore Edition, sera disponible à partir du 23 septembre 2025 – et ses visuels n’ont pas encore été dévoilés.

Enfin, chaque boîte Happy Meal inclura un QR code donnant accès au jeu interactif TinyTAN Power Up sur HappyMeal.com. Les joueurs pourront incarner leurs personnages TinyTAN préférés et se produire virtuellement sur scène, créant un pont entre expérience physique et digitale.