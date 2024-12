Masterclass / Converged, la réponse à la fragmentation des media

Rendez-vous le 14 janvier à 11h pour un webinar avec Havas Media Network !

Avec l’évolution des modes de consommation des media par le public, la fragmentation des media est devenue un défi central pour les annonceurs. Quelles solutions pour intégrer efficacement des media historiques et digitaux tout en s’adaptant à des environnements cookieless ? Quel sera l’impact de l’IA sur le trading media ? Comment se préparer au programmatique généralisé, allant au-delà de l’achat online pour lorgner vers le offline ? Et surtout, comment réconcilier des approches parfois cloisonnées au sein des organisations pour répondre aux objectifs business et marketing de demain ?

Pour répondre à toutes ces questions, la Réclame et Havas Media Network organisent une nouvelle Masterclass le 14 janvier à 11h. Intitulée « Converged, la réponse à la fragmentation des media », ce webinar reviendra sur l’approche stratégique de Havas Media Network et sur son mode opératoire propriétaire, Converged, en compagnie d’experts de l’agence et de TF1 PUB.

Réservez votre place dès maintenant !



(ce webinar est réservé aux annonceurs)

Les intervenants

– Pierre Raoul : VP Converged and AI Solutions, Havas Media Network

– Nathalie Bajeux : Chief Digital Officer, Havas Media Network

– Adam Marki : Directeur général adjoint digital, TF1 PUB



