Masterclass / Pourquoi les formats longs cartonnent à l’ère du scrolling

Rendez-vous le 6 février à 11h pour un nouveau webinar avec Brainsonic !

La société vous enjoint à faire court, toujours plus court. Pour rentrer dans des cases publicitaires, pour publier sur les réseaux sociaux, pour capter son public, pour délivrer un message le plus rapidement possible.

Il se dit même que les jeunes, en tant que digital natives, n’ont de l’attention que pour des vidéos de quelques secondes, téléphone à la main. Et pourtant, le succès du documentaire d’Inoxtag l’a montré : un film de plus de 2h peut être un incroyable succès en ligne. Quand le propos touche les gens au cœur et est porté par les bonnes personnes, au bon endroit, un format long peut capter durablement l’attention du public.

Ce contrepied réjouissant aux injonctions de l’époque montre-t-il que les marques ont tout intérêt à prendre le temps ? De raconter qui elles sont, d’informer, et de prendre de la hauteur avec un format long ? Comment produire son propre documentaire de marque ? Comment le diffuser à un public aussi large que qualifié ?

Pour répondre à toutes ces questions, Brainsonic et la Réclame organisent un nouveau webinar le 6 février à 11h. Pour découvrir comment le format long peut transformer votre communication, inscrivez-vous dès maintenant à cette Masterclass, que ce soit pour le live ou le replay :

Les intervenants

– Stéphanie Natalizi, Brand Content Strategist Senior et Lead longs formats

– Louis Dupont, Lead Strategist chez Brainsonic

Au programme

1. Vers une définition des formats longs

2. Une petite histoire des formats longs

3. La déconstruction nécessaire d’idées reçues

4. Les case studies les plus représentatifs

5. Alors, format court ou format long ?

6. Perspectives