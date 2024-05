Martech : Rejoignez la 14ᵉ édition du programme Start-up your brand

À vous, le haut du panier !

Il y a quelques mois, l’Union des marques annonçait les 4 participants de sa 13ᵉ promotion du programme Start-up your brand. Aujourd’hui, c’est au tour de la 14ᵉ édition de débuter, et pour ce faire, le programme de l’Union des marques, soutenu par le Groupe Figaro, recherche les prochaines startups martech qui y prendront part.

Les startups retenues seront accompagnées par des annonceurs sur le marketing de leur offre, et le programme se base sur 4 piliers :

– Marketing : marketer son offre et optimiser son discours avec l’aide de l’équipe de l’Union des marques et d’annonceurs qui se prêtent au jeu du mentoring.

– Juridique et éthique : appréhender avec les experts de l’Union des marques le cadre réglementaire du marché marketing-publicité et les attentes des annonceurs en la matière juridique et éthique.

– Networking : entrer en relation avec le réseau d’experts et les adhérents de l’Union des marques en participant à ses événements et à ceux des partenaires de l’association.

– Visibilité : pitcher devant les membres de l’Union des marques, bénéficier du soutien de l’association dans ses événements clients et optimiser sa communication omnicanale.

Ce sont déjà près de 80 startups qui ont été ainsi « accélérées ». Cette nouvelle édition se déroulera de septembre 2024 à février 2025.

L’avis de Sophie Poncin, managing director d’Utiq et membre de la promo #12 de Start-up your brand :

« Start-up your brand est vraiment un programme qui tient ses promesses tant sur le plan qualitatif que sur le plan « retour sur investissement ». L’avantage est qu’il s’inscrit dans un temps long et qu’il est jalonné de moments privilégiés avec la communauté des annonceurs, le tout accompagné de conseils avisés et personnalisés d’experts sur les problématiques qui comptent pour de jeunes entreprises. »

Pour plus d’informations, une réunion gratuite se tiendra le 6 juin, à laquelle vous pourrez assister en physique à Paris comme en visioconférence. Pour vous inscrire, il vous faudra contacter Lola Khouader par e-mail : [email protected].

Voici les prochaines dates clés de cette 14ᵉ édition :

– 6 juin – Réunion d’information

– 1ᵉʳ juillet – Date limite de retour des dossiers

– 4 juillet – Comité de sélection composé notamment de 3 annonceurs

– 11 septembre – Kick-off