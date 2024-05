Portée par l’IA, la fameuse MarTech Map explose en 2024 avec 27,8% de croissance

14 106 solutions en 2024, + 9 304 % par rapport à 2011.

Martech : ce néologisme fruit de la rencontre entre marketing et technologie englobe bien des solutions : du social media listening, à la gestion de la data, des emailings, au service client ou au product management, etc.

Il y aurait aujourd’hui 14.106 solutions martech sur le marché, une augmentation de 3.068 par rapport à l’année dernière, ce qui représente une nette accélération grâce notamment à l’émergence de solutions IA. C’est en tout cas ce que nous révèle l’édition 2024 de la MartechMap, dévoilée par Scott Brinker – aka Chiefmartec – dont le but est de cartographier toutes les solutions martech du monde depuis 2011. À l’origine, ces solutions s’élevaient au nombre de 150.

Entre 2011 et 2024, l’évolution des solutions martech représente une augmentation de 41,8 % d’année en année (+9.304 % au total en 13 ans). Pas une seule année n’aura eu de croissance négative depuis le début de cette carte, et celle-ci a connu une croissance de 27,8 % entre 2023 et 2024. Encore plus étonnant, seulement 263 solutions ont disparu depuis l’année dernière. D’autres se tiennent à peine à flot et finiront certainement par disparaitre ou fusionner, mais elles ont encore du temps devant elles.

La totalité de ces 14.106 solutions se trouve sur l’image suivante. Bien sûr, à moins d’avoir 100/10 à chaque œil (et encore), on se doute bien qu’il n’est pas aisé de la lire : c’est pourquoi vous pouvez la retrouver ici dans une version interactive. Mais si vous préférez l’imprimer, voici des pdf et jpg en HD.

Chacune de ces solutions ne connaît évidemment pas le même succès et n’est pas active à la même échelle. On peut les séparer en leadership (head), ventre mou (torso) et longue traine (tail), représentant les 10, 100 et 1000 meilleures solutions. Or, comme on peut le voir, le leadership n’a jamais été resserré, montrant que dans un tel contexte, les solutions de premier plan se renforcent.

Pour en savoir plus, le rapport complet est disponible ici gratuitement. Cela fait suite au MartechDay du 7 mai organisé par Scott Brinker et son acolyte Frans Riemersma.