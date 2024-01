MarI-Antoinette : l’agence dévoile sa nouvelle ambassadrice générée par IA

Qu'ils mangent de la brioche 3.0 !

Dans un contexte où l’intelligence artificielle suscite toujours réticences et interrogations, l’agence Marie-Antoinette fait un pas de côté en choisissant de placer l’IA au cœur de sa stratégie. Comment ? Avec MarI-Antoinette, une créatrice de contenus virtuelle et nouvelle ambassadrice de l’agence présentée lors de ses voeux pour 2024.

Alors que seulement 31 % des Français expriment de l’enthousiasme envers l’intelligence artificielle, selon une étude IPSOS datant de 2021 l’agence Marie-Antoinette fait le choix de l’embrasser. Pour l’agence, l’IA, générative notamment, est une alliée professionnelle prometteuse. MarI-Antoinette, née le 2 novembre 1995, incarne cette modernité et devient la voix de l’agence, partageant ses points de vue sur les campagnes de marques, les tendances de l’industrie et les événements majeurs.

Voici les propos de la marque, tels qu’exprimés dans son communiqué de presse : « Pour la gestion de son compte, MarI-Antoinette peut s’appuyer en interne sur le Studio de création et le pôle digital de l’Agence. Si les équipes ont déjà été formées sur la question et ont déjà intégrée l’IA dans de nombreuses campagnes de marques (Motorola, Oui Care…), elles franchissent aujourd’hui un nouveau cap dans l’exploitation de cette technologie. » Cette nouvelle influenceuse entend donc témoigner de la capacité de l’agence à s’adapter aux tendances, comme les influenceurs IA, tout en exploitant les synergies entre la création artistique, la communication de marque et le digital.