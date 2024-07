Mango lance une campagne 100 % IA pour sa collection dédiée aux adolescents

Quel avenir pour les métiers du mannequinat ?

Certaines marques de mode mettent un point d’honneur à toujours rester au-devant de l’innovation, c’est le cas de Mango. Cette marque de prêt-à-porter présente sa dernière collection en édition limitée, Sunset Dream, de la ligne jeunesse Mango Teen, à l’aide d’une campagne réalisée 100 % grâce aux IA.

Disponible dans 95 marchés, cette campagne a nécessité la collaboration des équipes internes de Mango, qui ont utilisé des photos réelles des vêtements, permettant à un modèle d’IA génératif de créer des images éditoriales.

« Cette initiative reflète notre engagement continu envers l’innovation et notre position à la pointe du monde de la mode », déclare Jordi Alex, chief information technology officer chez Mango dans un communiqué. « L’intelligence artificielle est une révolution technologique qui présente de grandes opportunités et qui doit agir comme un copilote pour étendre les capacités de nos employés et amplifier davantage notre créativité. Car la technologie nous rendra soit plus humains, soit elle ne le fera pas », ajoute-t-il.

Outre le lancement de cette campagne IA, Mango a également ouvert une boutique immersive sur Roblox en janvier 2024, permettant aux utilisateurs d’acheter des vêtements numériques Mango Teen pour leurs avatars.

Sans surprise, cette campagne est loin de plaire à tous. Sur LinkedIn, on peut voir des commentaires s’inquiéter de l’avenir des postes remplacés par l’IA :

Des critiques auxquelles on peut ajouter cette question : n’est-il pas dangereux de générer ces images grâce à une IA, en faisant de la mannequin une femme visiblement adulte, alors qu’il s’agit là d’une collection dédiée aux jeunes filles ? Nous savons tous que les adolescentes (et adolescents) sont vulnérables, or ce choix de la part de Mango ne protège pas réellement nos jeunes.

Ce n’est pas la première fois qu’une marque se sert de l’IA pour réaliser une campagne, et les réactions n’avaient pas été entièrement positives quand Undiz l’avait fait à l’époque… ce qui ne semble pas avoir effrayé Mango. Pourtant, d’autres marques, comme Dove engagé depuis longtemps dans le body positive, n’hésitent pas à faire le choix inverse.

Cette nouvelle campagne a tout ce qu’il faut pour faire partie de notre bilan précédent ! À votre avis, qui sera la prochaine marque à se frotter aux IA ?