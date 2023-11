Quelles sont les grandes tendances de l’e-mail marketing en cette fin 2023 ?

IA, accessibilité et ROI : vaste programme.

L’année 2023 a été marquée par des bouleversements dans le domaine du marketing numérique, avec la transition vers GA4 et l’adoption plus large des outils d’intelligence artificielle (IA), générative notamment. Cela a nécessité beaucoup d’agilité de la part des professionnels du marketing. De l’agilité pour réussir ses emailings, il en faut depuis toujours ! Litmus a publié son rapport annuel « State of Email » pour aider les e-marketers à prendre la mesure de ces changements. Au lieu d’un seul rapport à la fin de l’année, l’équipe a choisi de le diviser en quatre parties et de les publier périodiquement. Voici le premier tome.

Le processus de création d’un courriel, de l’idée à la génération de revenus, a été examiné grâce à une enquête menée auprès de près de 440 professionnels du marketing à travers le monde, utilisant les emailings comme points de contact. Environ 30 % des personnes interrogées travaillent sur environ trois à cinq courriels à la fois, ce qui peut monter à 15 emails simultanément lorsque l’on tient compte de la personnalisation. Pourtant, 42 % des répondants préféreraient utiliser une bibliothèque de composants standard plutôt que de travailler ainsi.

En ce qui concerne l’avenir, les marketers se concentrent sur trois priorités : étendre la personnalisation, mettre en place davantage d’automatisations et améliorer la délivrabilité. La personnalisation des courriels est devenue une méthode éprouvée pour augmenter les conversions et envoyer un contenu plus pertinent. Parmi les personnes interrogées, 62 % utilisent du contenu dynamique pour personnaliser leurs courriels, avec des éléments tels que le nom de l’expéditeur, l’objet, le texte et le timing de l’envoi qui sont les plus couramment personnalisés.

Le deuxième volet du rapport se penche sur le processus de conception des courriels. Le design responsive, adaptatif ou hybride est la philosophie de conception la plus courante, ce qui va de soi dans un contexte ou le mobile peut être majoritaire en termes de consultations. Cependant, il est surprenant de constater que 33 % des personnes interrogées ne tiennent pas compte du mode sombre, et plus de la moitié ignorent ce dernier. En revanche, la conception axée sur l’accessibilité progresse, avec environ la moitié des répondants qui tiennent compte de l’accessibilité dans la police, le texte, la conception et le code de leurs courriels.

Quant au ROI, les marketers interrogés sont à 87 % à considérer l’e-mail marketing comme décisif, mais ils ne sont que 64 % à la mesurer. Fort heureusement, Litmus propose une méthode de calcul simple pour suivre ce KPI. De quoi confirmer l’intuition des marketers que l’e-mail est de très loin le canal le plus performant : à 41 % pour l’email marketing vs 16 % pour le social, ou encore 9 % pour le SEO.

En somme, le marketing par courriel continue d’évoluer avec une forte demande de personnalisation et une attention croissante portée à l’accessibilité. L’intelligence artificielle fait également son entrée, offrant de nouvelles opportunités pour les marketeurs. Cependant, il est essentiel que les professionnels du marketing par courriel tiennent compte des nouvelles tendances pour rester compétitifs dans ce domaine en constante évolution.

Le rapport complet est à retrouver sur le site de Litmus.