Arabie Saoudite : Messi tire à balles réelles contre les préjugés

Pas de fumée sans feu…

Lorsqu’ils sont mentionnés, les pays du monde arabe véhiculent toujours avec eux toutes sortes de préjugés. “Culture fermée”, “les femmes n’y ont aucun droit”, “les droits humains n’y sont pas respectés” ; mais selon Lionel Messi, un habitué de l’Arabie Saoudite, ces clichés ne représenteraient pas la réalité du pays. Commissionnée par l’Autorité du Tourisme d’Arabie Saoudite (STA), cette campagne vise à briser les stéréotypes qui entourent le pays pour en faire une destination de tourisme plus importante.

Et le footballeur célèbre à l’international n’y va pas de main morte, ou plutôt de pied : dans une vidéo vite devenue virale sur les réseaux, on le voit tirer son ballon dans des murs représentant ces stéréotypes, les détruisant en mille morceaux. Entre paysages fantastiques du pays, culture florissante et femmes pionnières importantes, l’Arabie Saoudite se peint un portrait plus que reluisant.

Bon, des arguments à prendre avec un brin de réalisme tout de même, comme le font les internautes de la toile. La recommandation de Messi n’est ici qu’une parole sponsorisée par un office du tourisme qui montre son pays sous son meilleur jour. Ces “stéréotypes” que nous sommes beaucoup à avoir sur le pays ne sont pas venus de rien, et des chiffres comme des images parlantes continuent à les alimenter en ce moment même. Mais si la situation s’améliore réellement (même si pour l’instant, cela sonne comme des paroles vides) nous serons les premiers à en être ravis.