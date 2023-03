Si vous voulez Messi dans votre équipe, pensez aux Lay’s

Omar Da Fonseca en perd son “Golazo”.

Depuis 2014, Lionel Messi est l’ambassadeur de la marque de chips Lay’s. Trois ballons d’or et un transfert plus tard. Le taulier du football a la patate et revient pour lancer le nouvel emballage commercial de la marque, en édition limitée, actuellement partenaire de l’UEFA Champions League.

L’entreprise, propriété du groupe PepsiCo, avait également fait appel au GOAT pour sa série limitée de saveurs de fromage Greatest-Of-All-Time l’année dernière. Le Super Bowl terminé, la voilà qui en remet une couche : “L’icône lance le nouvel emballage commercial et en édition limitée de Lay’s – rejoignant son ancien coéquipier Thierry Henry sur la plateforme “No Lay’s, No Game” pour célébrer le partenariat de la marque avec l’UEFA et rappeler aux supporters que regarder le football sans Lay’s est impensable”.

À l’instar du King Henry donc – son coéquipier dans l’équipe du FC Barcelone en 2009 – la star rend visite à des supporters à l’improviste, et ces derniers ont tout intérêt à avoir des paquets Lay’s dans leurs placards…

La visite de Thierry Henry sortie le 21 février :