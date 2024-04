LinkedIn accélère sur la vidéo avec un onglet dédié : TikTokisation en vue ?

Tutos comment gagner 10k / mois à l’approche.

LinkedIn s’est déjà lancé dans la vague des vidéos verticales courtes (moins de 10 minutes), et serait cette fois en phase de test d’un nouveau fil d’actualité dédié. En embrassant cette tendance, LinkedIn rejoint le cortège des applications populaires comme Instagram (reels), YouTube (Shorts), TikTok ou Snapchat, pour qui cette fonctionnalité remporte un fort succès.

D’après Austin Null, directeur stratégique chez l’agence d’influenceurs McKinney, cette fonctionnalité inédite se niche dans un nouvel onglet “Video” de la barre de navigation de l’application mobile, invitant les utilisateurs à découvrir un fil vertical de vidéos courtes par des glissements de doigts, tout en offrant la possibilité d’aimer, de commenter ou de partager les contenus visionnés.

Le fil de LinkedIn se veut axé sur la vie professionnelle et le développement de carrière, contrairement aux autres plateformes, et capitalise sur la vidéo comme format privilégié d’apprentissage / de formation continue. Cette innovation vise à stimuler l’engagement et la découverte de contenus courts et pertinents, facilitant la navigation pour les utilisateurs. Actuellement en phase de tests, la fonctionnalité n’est pas encore accessible à la majorité des membres de la plateforme. Elle ne le sera peut-être jamas.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où de nombreux créateurs ont réussi à se forger une audience sur TikTok en partageant conseils et expériences liés au développement personnel, aux hard skills pros ou à la recherche d’emploi. Le nouveau fil vidéo de LinkedIn pourrait ainsi offrir aux créateurs un nouvel espace pour diffuser leur contenu et toucher un public plus ciblé, tout en ouvrant la porte à d’éventuelles opportunités de monétisation à l’avenir. Se pose néanmoins la question de si l’utilisateur avait vraiment besoin d’une nouvelle plateforme proposant un fil de vidéos courtes.