LinkedIn met à jour son Campaign Manager avec de nouvelles fonctionnalités publicitaires

Planning, duplication et tracking : les campagnes B2B s'enrichissent.

LinkedIn a récemment déployé plusieurs mises à jour de son outil Campaign Manager, dans le but de simplifier et d’optimiser la gestion des campagnes publicitaires. Ces nouveautés, destinées aussi bien aux petites équipes qu’aux grandes entreprises, visent à améliorer la planification, l’exécution et l’analyse des campagnes. Parmi les fonctionnalités mises à jour, on retrouve des outils comme le Media Planner, l’Ads Duplication, ou encore les Dynamic UTMs, qui permettent de gagner en efficacité tout en maximisant les résultats des campagnes.

La première amélioration importante est le Media Planner, un outil qui permet aux équipes de simuler différentes configurations de ciblage, de budget et de placement pour anticiper les résultats avant le lancement de la campagne. Ce nouvel outil permet de mieux estimer le retour sur investissement (ROI) en ajustant les paramètres de campagne. Il aide également à faciliter la collaboration entre les équipes grâce à la possibilité de partager et de consulter les plans médiatiques.

Dans le même esprit, l’Ads Duplication permet de déployer plus rapidement les campagnes en dupliquant les publicités entre plusieurs comptes et campagnes, ce qui simplifie la gestion des annonces et garantit la cohérence des messages.

En parallèle, les Dynamic UTMs automatisent la génération de paramètres UTM (Google Analytics), garantissant un tracking plus précis et une réduction des erreurs humaines dans le suivi des performances.

Côté optimisation, LinkedIn introduit également deux nouveaux outils : le Marketing Overview et le Measurement Insights. Le premier, destiné aux petites entreprises, offre un aperçu centralisé des performances des campagnes, permettant des décisions plus rapides. Le second propose une vue détaillée des performances sur l’ensemble du parcours client, optimisant ainsi le retour sur investissement. Enfin, le AI-driven Campaign Performance Digest fournit des résumés concis et des recommandations d’optimisation grâce à l’intelligence artificielle, permettant aux annonceurs d’agir plus rapidement sur les données.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, LinkedIn renforce sa position comme un outil clé pour les marketeurs B2B, en leur offrant des solutions efficaces pour planifier, exécuter et analyser leurs campagnes publicitaires de manière plus précise.