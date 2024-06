Hey Jude ! Les Beatles et Adidas encouragent Jude Bellingham pour l’Euro 2024

Prends une chanson triste et rends-la meilleure.

Ah l’Angleterre… La terre du tea time et du fish and chips est également celle du football, le sport le plus pratiqué et le plus suivi au monde. On pourrait croire que les Britanniques ont l’art du ballon dans les veines, et pourtant, la coupe n’est pas souvent ramenée à la maison lors des grands événements internationaux. Avec un unique titre lors de la Coupe du Monde de 1966, l’Angleterre n’est pas davantage performante à l’Euro… qu’elle n’a jamais remporté.

Alors que l’édition 2024 de ce dernier bat son plein, les espoirs du pays reposent sur une génération très prometteuse, se positionnant comme équipe favorite. C’est notamment le prodige Jude Bellingham, 20 ans et déjà vainqueur de la Ligue des Champions, qui est attendu au tournant pour amener son équipe jusqu’au grand soir.

En effet, la victoire, c’est ce qu’espère Adidas pour ce joueur qu’elle sponsorise alors que la sélection anglaise arbore le Swoosh de Nike. Pour marquer le coup, l’équipementier sportif présente un nouveau film publicitaire au son des garçons anglais les plus mythiques de la musique : les Beatles. Comme si elle avait été écrite pour le joueur, la chanson “Hey Jude”, sortie en 1968, s’adresse à un homme, lui priant de ne pas tout gâcher.

Dans le spot, le son résonne comme l’union du pays autour du joueur pour mieux triompher. Un bel élan d’encouragement pour Jude Bellingham tout en rassemblant les Anglais autour du sport national. Pour décupler la portée de cet élan, le spot convie également quelques grandes figures du sport britannique : David Beckham, Ian Wright, Frank Lampard, et Laura Woods

Ce qui est sûr, c’est que la compétition débute bien pour les Three Lions avec un premier match remporté hier face à la Serbie. 1-0. L’unique but de la soirée est signé… Jude Bellingham.