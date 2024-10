Vous ne partagerez plus les photos de vos enfants en ligne après avoir vu cette campagne

Les dangers du sharenting.

L’association CAMELEON revient avec une nouvelle campagne baptisée “Merci”, en collaboration avec Libre MullenLowe, pour sensibiliser aux dangers du « sharenting », ou le partage en ligne de photos d’enfants. Le film met en scène une expérience sociale où une mère distribue des photos de sa fille à des inconnus, soulignant les risques que représente cette pratique sur les réseaux sociaux. Ce parallèle entre le monde réel et numérique met en lumière l’exposition involontaire des enfants aux dangers de la cyberpédocriminalité.

Le volet print de la campagne accentue encore le message avec des visuels créés par intelligence artificielle. Trois scènes illustrent des prédateurs potentiels dans des lieux publics fréquentés par des enfants, accompagnées du message glaçant : « Merci d’exposer votre enfant sur les réseaux. Maintenant, je sais où le trouver. » Une manière directe de rappeler que les informations personnelles partagées en ligne peuvent être exploitées par des individus malintentionnés.

L’objectif de la campagne “Merci” est de sensibiliser les parents et les familles sans les culpabiliser, en les incitant à réfléchir avant de publier des photos d’enfants sur internet. Violaine Monmarché, directrice générale adjointe de CAMELEON, affirme ceci dans un communiqué : « Nous avons longuement travaillé et pesé chaque mot car nous ne voulions pas stigmatiser les parents, mais mettre l’accent sur le « pourquoi nous devons être vigilants dans ce rôle » : dans le fichier de chaque image postée, sans le savoir nous partageons aussi des données en cache, comme l’heure ou la géolocalisation de la photo, et le danger est pire encore quand on verbalise d’autres détails dans le post. »

Crédits