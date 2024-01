53 % des possesseurs de Smart TV rêvent d’achats instantanés dans les publicités 

CTV et publicité shoppable.

Dans une étude réalisée en décembre 2023, LG Ad Solutions (la filiale de solutions publicitaires du fabricant coréen LG) a révélé que 53 % des utilisateurs de télévisions connectées (aussi appelées CTV ou Smart TV) souhaitent que toutes les publicités télévisées offrent une option rapide d’achat du produit, tandis que 63 % aimeraient pouvoir consulter le stock d’un magasin ou d’une marque depuis leur téléviseur. Le rapport « The Shoppable TV Report: 2024 and Beyond » de LG Ad Solutions met en lumière que 81% des propriétaires de CTV sont influencés par les publicités télévisées dans leurs décisions d’achat, et 63% découvrent fréquemment de nouvelles marques et produits grâce aux annonces télévisées.

Au-delà de l’influence et de la découverte de produits, 47 % des utilisateurs ont effectué un achat après avoir vu une publicité télévisée au cours des trois derniers mois. Parmi ces consommateurs, la plupart (56 %) ont finalisé leur achat via leur téléphone portable, suivi de l’ordinateur portable/fixe (45 %), en magasin (31 %), sur tablette (31 %) et sur CTV (29 %).

« Alors que les marketeurs comprennent depuis longtemps l’impact de toucher les audiences via le plus grand écran de la maison, l’émergence des publicités interactives ouvre une voie encore plus directe vers les consommateurs« , a déclaré Ed Wale, vice-président Europe chez LG Ad Solutions. La télévision n’est plus simplement un média passif, devenant hautement connectée et interactive, permettant aux marketeurs d’adopter une approche plus holistique et connectée à leurs campagnes, offrant ainsi aux audiences une manière plus pratique de faire leurs achats.

L’étude met également en lumière l’importance des QR codes, avec 7 personnes sur 10 appréciant les créations publicitaires télévisées incluant un code QR. Le rapport souligne que pour maximiser l’efficacité des codes QR, la personnalisation est essentielle. Les répondants indiquent que la principale raison de ne pas scanner les codes QR sur les publicités télévisées est le manque d’intérêt pour le produit ou la marque (70%). Pour Tony Marlow, CMO chez LG Ad Solutions, « les marketeurs doivent exploiter des ensembles de données spécifiques, tels que les achats des consommateurs et les segments ACR, pour créer des expériences publicitaires interactives et personnalisées dans les environnements CTV, favorisant ainsi une meilleure implication et des résultats optimaux pour les annonceurs et les consommateurs« .

