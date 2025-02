Levi’s passe Beyoncé sur le billard

Mrs. Carter continue à remixer le patrimoine publicitaire de son jean chéri.

Après le succès de « Launderette », premier volet de la campagne REIIMAGINE, Beyoncé et Levi’s dévoilent un deuxième chapitre intitulé « Pool Hall ». Une réinterprétation d’une publicité culte de 1991, où la star repousse les limites du denim avec une touche de modernité et d’empowerment.

Dans ce film réalisé par Melina Matsoukas (récompensée aux Grammy Awards), Beyoncé incarne une femme à la fois sensuelle, puissante et compétitive. Elle se mesure à Timothy Olyphant, alias le « requin du billard », dans une partie à enjeux élevés.

« Il n’existe aucun autre vêtement qui incarne aussi bien le confort, l’élégance moderne, l’esprit américain classique et la nostalgie que le denim, » déclare Beyoncé dans un communiqué de la marque. « Et quand je pense à tout cela, je pense à Levi’s. » Elle poursuit : « Pour ce deuxième chapitre de notre collaboration, nous avons pris encore plus de plaisir à réinventer le denim-on-denim, à travers le regard d’une femme qui peut être sexy, audacieuse et une compétitrice redoutable à la fois. Nous voulions célébrer la dualité entre grâce et puissance. »

Cette nouvelle campagne met en avant des pièces emblématiques revisitées, dont :

– Le Ribcage Wide Leg jean

– Le Braided Vest

– Le Spade Trench, agrémenté de détails sur-mesure

« Levi’s s’est toujours appuyé sur son riche héritage denim, en le réinterprétant à travers les différentes époques culturelles, prouvant ainsi que la réinvention est au cœur de son ADN, » déclare Kenny Mitchell, directeur marketing global de la marque Levi’s chez Levi Strauss & Co. « ‘Pool Hall’ rend hommage à notre héritage tout en ouvrant de nouvelles perspectives, offrant aux fans l’opportunité de personnaliser leurs Levi’s et d’exprimer leur style unique.«

« Pool Hall » ne se limite pas à un spot TV. Levi’s déploie une stratégie omnicanale avec des activations digitales, des expériences interactives et du contenu exclusif porté par des créateurs à travers le monde. La marque invite également sa communauté à exprimer son style en personnalisant ses pièces denim, prolongeant ainsi la démarche créative de la campagne.