GIEC : 5 associations inondent un plateau télé pour alerter face à l’urgence climatique

Vous ne vous occupez pas du climat ? Il s’occupe de vous.

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a publié la synthèse de son nouveau rapport le 20 mars, mais les politiques continuent de faire preuve d’irresponsabilité face à l’urgence climatique. Pour dénoncer cette situation, les associations CARE France, CCFD-Terre Solidaire, Greenpeace France, France Nature Environnement et le Réseau Action Climat ont réalisé un film parodique qui critique les débats vides de sens diffusés à la télévision. Ce film a pour objectif de pousser les médias et les politiques à agir avec plus de détermination face à la catastrophe climatique en cours.Selon ces associations, les solutions existent pour lutter contre le changement climatique, mais la volonté politique pour les mettre en place fait défaut

Le rapport du GIEC met en évidence les impacts du changement climatique en France et dans le monde, tels que des sécheresses historiques, des inondations et des déplacements massifs de populations. Le GIEC rappelle ainsi que les gouvernements ont un rôle crucial à jouer pour relever ce défi. Le gouvernement français, doublement condamné pour son inaction climatique, doit agir immédiatement.

Parmi les solutions proposées, il est important de réduire l’utilisation des énergies fossiles, de favoriser les énergies renouvelables et de tendre vers une société plus sobre et plus juste. Les mesures nécessaires ne se résument pas à de petits gestes individuels, mais relèvent pleinement de la responsabilité des décideurs politiques.

Les médias d’information sont également appelés à jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique en confrontant les politiques aux questions majeures liées à l’urgence climatique, plutôt que de se vautrer dans querelles de plateaux stériles. Comme le rappelle le communiqué, en avril 2022, au plus fort de la campagne présidentielle, le climat ne représentait que 5,38 % (source Onclusive) des débats électoraux.

Malgré la charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique lancée en septembre dernier, il reste encore beaucoup à faire pour un traitement médiatique adéquat des enjeux climatiques. Le film sera diffusé sur les principaux médias d’information ainsi que sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de sensibiliser davantage la société française à l’urgence de la situation. “Il reste encore fort à faire pour un traitement médiatique adéquat des enjeux climatiques, comme l’ont récemment mis en lumière les articles sur la « douceur hivernale » par exemple”, pointe encore les 5 associations.

Le film, imaginé par l’agence Les Présidents, réalisé par David Tessier et produit gracieusement par Else, est le fruit de l’engagement bénévole d’une équipe de plus de 50 personnes : comédien.ne.s, réalisateur, chef opérateur et professionnel.le.s de l’audiovisuel.