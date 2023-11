lesBigBoss révèle les profils les plus prometteurs du digital français

33 trentenaires et 45 quadragénaires en vue.

Hier soir s’est tenu à Paris leGala by lesBigBoss, un événement qui a rassemblé les décideurs les plus influents de la sphère digitale pour une soirée mémorable dédiée à l’influence et à l’innovation. En seulement trois ans, ce rendez-vous annuel est devenu un incontournable, attirant les leaders du monde des affaires et du digital. LeGala offre une occasion unique de rencontrer les acteurs de la communauté lesBigBoss, un raccourci direct vers un réseau plus fourni.

Lors de cette édition, lesBigBoss ont dévoilé, en partenariat avec le cabinet Aravati, le palmarès des 33 trentenaires du digital les plus prometteurs et des 45 quadragénaires du digital les plus en vue. Ces distinctions mettent en lumière des individus qui excellent dans l’art de l’influence tout en apportant une contribution significative à leur secteur, et qui sont identifiés comme de potentiels futurs CEO de grandes marques. Deux prix prestigieux ont été décernés dans chaque catégorie, honorant Vanessa Govi, Global Chief Innovation Officer d’Ayvens, ainsi que Thomas Mendonça, vice-président et directeur général de Fitness Park.

L’événement a également été marqué par les discours de deux invitées d’exception. Tout d’abord, Maya Noël, directrice générale de France Digitale, la plus grande association de startups en Europe, a partagé sa vision sur l’innovation et l’avenir numérique. Ensuite, Mercedes Erra, co-fondatrice et présidente de BETC et Présidente de BETC FullSix et Havas 04, a partagé sa perspective sur la communication, le digital, la parité, et d’autres sujets majeurs. Ces deux interventions ont offert un regard croisé sur la vision stratégique du digital et l’influence des startups dans les stratégies de demain. En plus des discussions inspirantes, leGala a permis d’explorer de nombreuses opportunités de réseautage lors du cocktail, favorisant ainsi la croissance des entreprises en 2024.

Rendez-vous ce week-end à Tignes pour plus de networking et de conférences lesBigBoss.