LesBigBoss : 10 ans de rencontres et d’innovations pour l’édition hivernale 2023

Le lieu de rencontre préféré des marketers en moon boots.

La Winder Edition de LesBigBoss fête ses 10 ans pour son opus de décembre. L’évènement d’affaire se déroulera cette année au Club Med de Tignes pour un cadre exclusif, du 1ᵉʳ au 3 décembre. Comme à l’accoutumée, il s’y déroulera des présentations, des meetings en one to one entre participants, et nombre de sessions de networking entre décideurs du digital marketing, e-commerce, communication, data et CRM. Ces rencontres en tête à tête sont ce qui fait de cet évènement un succès grâce au matching opéré à l’avance par l’organisation pour permettre à chaque participant de rencontrer les bonnes personnes pour échanger et aller plus loin dans le cadre de collaborations potentielles.

La thématique de cette année est en rapport avec – surprise – les IA. Ces nouvelles solutions technologiques ont été l’évènement de 2023. La question qui se pose est donc la suivante : L’IA rendra-t-elle le digital business plus rentable et vertueux ? Pour y répondre, un large jury s’est réuni, constitué de professionnels du secteur.

L’avenir appartient à ceux qui le prennent en main, alors ne laissez pas filer cette opportunité de remplir votre carnet d’adresses. Qui sait, vous pourriez même rencontrer le rédacteur en chef de la Réclame, raquettes aux pieds… l’inénarrable Xuoan Duquesne ! Que la chance soit avec vous…

Le programme

Pour vous rendre à cette Winter Edition : direction le site de LesBigBoss.