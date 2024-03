L’agence LGM&co redevient Les Gros Mots… enfin L3S GR*S MOT$

Retour à la préhistoire d'Internet.

Il y a 2 ans, l’agence qui s’appelait alors Les Gros mots a subi un véritable changement d’identité, pour se renommer LGM&Co. Aujourd’hui, voilà que celle-ci décide de retourner en arrière tout en allant de l’avant, comme elle nous le révèle à travers un communiqué.

D’où ce changement d’identité. Mais maintenant que le sujet est retombé, et surtout, que l’agence a changé en profondeur, il est temps pour elle de changer à nouveau d’identité, pour devenir…Les Gros Mots. Ah, pardon : L3S GR*S MOT$. Un retour aux racines de l’agence imaginé par le duo créatif MXLN, Margaux Simoen et Hélène Gratzmuller, qui a bien moins en commun avec celle d’il y a deux ans que ce qu’on pourrait penser au premier abord.

Le ressenti de MXLN sur cette refonte, tel qu’exprimé dans le communiqué de l’agence : « La marque est tellement forte, tellement nous dans la jeunesse, l’impertinence, la sincérité, l’importance des mots, bref L3S GR*S MOT$, ça nous ressemble trop pour ne pas y retourner. Mais tout en gardant ce qu’on a construit depuis 2 ans ! Une agence plus jeune, plus féministe, plus écolo, plus cool et plus créative surtout. »

Une nouvelle identité au look entre débuts d’Internet et Y2K pour une agence dont le mot d’ordre devient l’audace et l’ambition. Il ne reste qu’à voir comment cette nouvelle identité se retranscrira dans les futurs projets de l’agence !