Pavillon France donne la pêche au salon de l’agriculture 

Un filet d’humour.

Alors que le Salon International de l’Agriculture fait rage cette année, un acteur inattendu fait son entrée remarquée : la pêche française, représentée par Pavillon France et son complice l’agence LGM&Co. Oui, la pêche française ne se contente pas de traîner dans nos mers, elle s’invite aussi à la fête agricole la plus huppée de l’année.

Dans un monde où même les poissons ont décidé de sortir de leur coquille pour faire entendre leur voix, la filière de la pêche française a choisi de frapper fort. Et on ne peut qu’applaudir leur effort pour rendre nos assiettes aussi drôles que savoureuses. Des phrases comme : « Le merlan, c’est pas que pour les ieuv », « Lotte of love » et « Mettre la raie de côté, c’est ringard ». Des couleurs du drapeau tricolore français qui ne manque pas de rappeler la proximité des ressources maritimes.

Quant au plan média déployé pour le Salon de l’Agriculture, il est aussi colossal qu’un banc de thons en migration. Du DOOH média dans les gares des plus grandes villes de France, de Paris à Toulouse en passant par Lille et Bordeaux. Et comme si cela ne suffisait pas, une campagne display est diffusée sur des sites à forte audience jusqu’au 24 mars. Autant de regards captivés par les trésors cachés de nos océans.

Ce n’est pas le seul animal du Salon de l’Agriculture qui s’est senti délaissé par un public plus attentif aux reines de l’évènement : les vaches. Nos amis marins ont dû, eux aussi, signer la pétition pour devenir la nouvelle égérie du Salon.

Avec Pavillon France et LGM&Co aux commandes, le Salon de l’Agriculture prend des airs maritimes et nous rappelle que la pêche française à plus d’un tour dans son filet.