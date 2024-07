LEGO lance le set Les Dents de la mer pour célébrer le film culte 

Ça a du mordant !

LEGO dévoile son tout nouveau set, Les Dents de la mer, rendant hommage au célèbre blockbuster de 1975 de Universal Pictures et Amblin Entertainment. Pour marquer cet événement, la marque a collaboré avec Universal Products & Experiences pour créer « JAWS… in a Jiffy », un mini-film de 90 secondes qui réinterprète de manière ludique le film iconique. Ce « brick-buster » est disponible dès aujourd’hui et inclut un caméo surprise de Steven Spielberg, le réalisateur multiprimé, derrière le clap de tournage.

Le set, conçu par le fan Johnny Campbell via la plateforme LEGO Ideas, est une réplique détaillée de 1497 pièces d’une des scènes les plus mémorables du film. Il permet aux fans de revivre l’excitation du chef-d’œuvre de Spielberg en version LEGO. La scène inclut des minifigurines du chef de police Martin Brody, du biologiste marin Matt Hooper et du marin Sam Quint, ainsi que le bateau emblématique Orca. Le bateau est équipé d’une cabine amovible, d’une flèche ajustable et de nombreux accessoires reconnaissables comme un revolver, une boussole, une canne à pêche, un harpon, une lance et les barils jaunes essentiels à l’intrigue du film.

Le set est disponible pour les membres LEGO Insiders à partir du 3 août 2024 et pour tous à partir du 6 août 2024. Voilà une pièce qui ajoutera du mordant à votre collection !