LEGO fait appel à Allan Petre, le Français de 24 ans qui a été embauché par la NASA

Un petit pas pour les passionnés, et un grand pas pour LEGO.

Les jouets de notre enfance ont toujours été inspirés du plus grand divertissement des petits : faire comme les grands. Nous avons tous eu un métier de rêve dans nos premières années. Pâtissier pour certains ou policière pour d’autres, c’est le métier d’astronaute qui revient particulièrement souvent puisque 40% des enfants déclarent vouloir faire ce métier quand ils seront plus grands.

LEGO, qui n’est autre que le roi de l’imagination et des possibilités infinies, utilise ce désir pour mettre en avant sa collection dédiée à l’espace, en collaboration avec l’ingénieur spatial français Allan Petre.

En réalité, l’initiative a un objectif bien précis. La marque souhaite créer une connexion entre les générations pour “unir les passionnés autour de l’exploration spatiale et de la création”.

“La marque LEGO nous plonge dans un univers créatif attisant notre curiosité sur le silence éternel de ces espaces infinis. Les briques LEGO, par leur nature ludique et innovante, ont le pouvoir de libérer la créativité et de d’inspirer de par leur représentation réaliste des systèmes et aspects spatiaux.” déclare Allan Petre.

Remplies de petits engrenages et mécanismes permettant d’en apprendre davantage sur l’univers spatial, les nouvelles pièces LEGO représentent de véritables maquettes. Comprenant chacune entre 311 et 1422 briques, elles auront de quoi occuper les passionnés pendant de nombreuses heures.