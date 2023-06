Lifting ferroviaire pour l’identité corporate de la SNCF

Oubliez les montagnes de l'ennui, place aux collines de la joie.

La SNCF a récemment dévoilé sa nouvelle identité corporate imaginée par l’agence Landor & Fitch, combinant habilement classicisme et innovation. Avec un logo légèrement revisité et un slogan puissant, « Ensemble, ouvrons la voie », l’entreprise ferroviaire cherche à renforcer son samma-samvedana, pour ainsi dire, avec ses fidèles et à promouvoir l’expérience client améliorée. Cette campagne de rebranding multiplateforme témoigne de l’engagement du leader du chemin de fer français à se positionner en tant qu’acteur incontournable du transport ferroviaire, tout en s’adaptant aux attentes et aux besoins actuels.

Voilà maintenant quatre longues années que Landor & Fitch accompagne la SNCF en tant que référente pour la stratégie de marque et le design. L’objectif commun a été de rendre la marque aussi tangible qu’une tasse en céramique et aussi désirable que la Red Hot Riding Hood de Tex Avery. Cela vient soutenir la stratégie de la SNCF visant, ni plus ni moins, à doubler la part du ferroviaire en France.

« Avec cette identité, nous voulions libérer un élément clé de l’ADN de la SNCF pour en faire une icône, un signe équivoque qui accompagne la marque dans toutes ses batailles et l’aide à les exprimer de façon plus claire et plus propriétaire. Désormais, toutes les communications corporate sont signées d’une trace de SNCF inimitable. » développe Yovanna Wallet, directrice design chez Landor & Fitch.

Afin d’accélérer la diffusion de ces engagements sur les rails de ses engagements, Landor & Fitch s’est embarqué dans une collaboration étroite avec la SNCF pour développer une identité visuelle qui fait véritablement dérailler les attentes, rien de moins. Pour évaluer la puissance des codes de la marque et de comprendre ceux qui étaient les plus reconnaissables et appréciés, une étude a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 994 Français. Les résultats ont montré que 56 % des Français ont immédiatement et instinctivement associé le logo et sa forme emblématique à la marque SNCF. Bingo.

Dans cette nouvelle quête identitaire, la forme du logo, évoquant celle d’une locomotive, se présente comme le patin initial. Dorénavant, teintée de couleurs vives, malléable, ludique et empreinte de dynamisme, elle s’affranchit davantage pour se hisser au rang de pilier central dans toutes les représentations graphiques et visuelles de la marque, reflétant ainsi l’aspiration profonde de la SNCF. Cette forme emblématique incarne la diversité de ses activités, la portée de ses engagements et les multiples talents qui la composent.

Selon Stéphanie Rismont, directrice de la communication et de la marque SNCF : “La nouvelle identité donne un nouveau souffle d’engagement et de fierté en interne. Son lancement a été un réel succès notamment auprès de toutes les équipes de communication en France qui devaient composer avec l’ancienne charte depuis 10 ans. La nouvelle charte graphique offre ainsi de nombreuses possibilités et une grande flexibilité pour nos communications. Elle incarne la posture de communication que nous insufflons depuis près de 4 ans, plus humaine et plus légère. Les équipes de Landor & Fitch nous accompagnent pour le déploiement de cette nouvelle charte et la formation des équipes.”

Le lancement de la nouvelle identité corporate de notre chère Grande Dame du Rail a eu lieu en interne en mars 2023, marquant le début de son déploiement progressif. Dans un souci de maîtrise des coûts, seuls les supports nouvellement créés affichent la nouvelle identité, évitant ainsi de générer des dépenses supplémentaires. Cette nouvelle identité a été mise en avant à partir du 14 juin sur le stand du groupe SNCF lors du salon annuel préféré de Maurice Lévy : Viva Tech. Une beauté sans grâce est une beauté sans appas comme on dit.