Antoine Griezmann devient prof de football dans la campagne mondiale de Decathlon

Rentrée studieuse, mais crampons obligatoires.

Decathlon, Antoine Griezmann et l’agence Lafourmi signent une rentrée peu banale avec le lancement de la campagne mondiale CLR Academy, dévoilée ce 31 juillet. Ce nouveau chapitre publicitaire accompagne la sortie des crampons CLR RED, les premiers à porter les initiales de l’international français.

Réalisé par Pierre Davy (hiersoir), le film met en scène le champion du monde en professeur de football, à la tête d’une classe aussi dissipée que passionnée. L’objectif : faire vivre une rentrée pleine d’humour, de technicité et de culture foot.

Dans une salle de classe haute en couleur, Antoine Griezmann donne le ton dès son entrée, chaussures aux pieds : “Vous avez tous vos CLR ?”. Dès lors, la leçon peut commencer. Pas de cours magistral ici, mais une série de gestes techniques, de quiz et de références à l’univers du ballon rond, du “Cholismo” aux duels historiques entre nations ainsi qu’aux célébrations iconiques. Tour à tour joueur, coach, mentor et boute-en-train, Griezmann, qui ne se sépare pas de son fameux maté, donne corps à une vision du foot accessible, ludique et collective, où amateurs et professionnels chaussent les mêmes crampons et partagent la même passion.

Avec pour signature “Same boots, same passion”, la campagne affirme l’ambition de Decathlon de fédérer toutes les générations de footballeurs autour d’un équipement commun et d’un imaginaire partagé. Diffusée mondialement sur les réseaux sociaux de la marque et d’Antoine Griezmann, la campagne vivra également en points de vente. Une prise de parole qui prolonge la plateforme créative de Decathlon, à la croisée de la performance produit et de l’émotion du jeu.

Crédits

